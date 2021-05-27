وزير الخارجية يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع نظيره اليوناني

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
تبادل عبر اتصال هاتفي وجهات النظر في عدد من الموضوعات المشتركة
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.