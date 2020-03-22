الوفيات والمصابون بالأرقام.. هذه قائمة الدول الأكثر تضررًا من كورونا

عدد المصابين تجاوز الـ308 آلاف فيما توفي حتى الآن أكثر من 13 ألفًا

أكدت آخر المعطيات لـ"جامعة جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم تجاوز 308 آلاف مصاب؛ فيما توفي حتى الآن 13048 شخصًا.

وبحسب الأرقام التي نشرتها الجامعة؛ فإن 93 ألفًا من بين العدد الإجمالي للمصابين شُفوا من فيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفق "روسيا اليوم"، توضح البيانات والأرقام توزيع المصابين في مختلف أنحاء العالم على النحو التالي:

عدد المصابين في الصين بلغ 81345 مصابًا، تليها إيطاليا حيث تم تسجيل 53578 مصابًا، وفي المركز الثالث الولايات المتحدة بـ26747 مصابًا.

وفي قائمة العشر دول الأكثر تضررًا (بعد الدول الثلاث) من تفشي فيروس كورونا؛ نجد إسبانيا حيث تم تسجيل 25496 إصابة، وألمانيا حيث بلغ عدد المصابين 22364 شخصًا، وإيران بـ20510 إصابات، ثم فرنسا بـ14485 إصابة، وتليها كوريا الجنوبية حيث بلغ عدد المصابين فيها 8897 شخصًا، وبريطانيا حيث سجلت حتى الآن 5067 إصابة.

أما من حيث الوفيات جراء كورونا؛ فقد تم تسجيل أكبر عدد منها في إيطاليا حيث توفي 4825 شخصًا، تليها الصين حيث تم تسجيل 3144 حالة وفاة حتى الآن، وفي المرتبة الثالثة إيران بعدد وفيات بلغ 1556 شخصًا، تليها إسبانيا بـ1381 حالة وفاة، ثم فرنسا حيث توفي 562 شخصًا، وفي المرتبة الخامسة تأتي بريطانيا حيث توفي 233 شخصًا.