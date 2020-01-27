"بلدية صامطة" تصادر 2468 كجم مواد غذائية فاسدة وتحرّر 417 مخالفة

حملة رقابية خلال شهرين استهدفت 804 منشآت وأوقفت 86 عاملاً وأغلقت 9 محال

أسفرت الجولات التفتيشية التي نفّذتها بلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي التابعة لأمانة منطقة جازان على المنشآت الغذائية والصحية بالمحافظة والقرى والأحياء التابعة لها، ضمن "حملة الرقابة البلدية"، عن مصادرة 2468 كجم من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

وشملت جملة المصادرات كميات من اللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه والعصائر والمعجنات والحلويات، وتمّ تحرير 417 مخالفة، وإيقاف 86 عاملاً؛ لعدم حصولهم على شهادات صحية، وإغلاق 9 محال، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المنشآت المخالفة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي دغريري؛ أنه جرى خلال الجولات الميدانية التفتيشية زيارة 804 منشآت صحية خلال الشهرين الماضيين من العام الهجري الحالي 1441 هـ، بهدف متابعة المطاعم والمحال المتعلقة بالصحة العامة وتعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع.

وبيّن دغريري؛ أن الجولات شملت المطاعم والمطابخ ومحال الوجبات السريعة والبوفيهات والتموينات والمستودعات الغذائية؛ للتأكد من تقيد هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية حسب اللوائح والاشتراطات البلدية النظامية من تخزين الأغذية وتحضيرها وطبخها وإلزام العمالة بالنظافة الشخصية واللباس الموحد وضمان حصولهم على الشهادات الصحية.

وأفاد بأن الجولات شملت أيضاً محال محامص القهوة والعطارة؛ للتأكد من صلاحية المنتجات التي تعرضها، والتأكد من عدم مخالفتها الأنظمة والتعليمات، كما تمّ تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها.