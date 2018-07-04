فهد بن سلطان يلتقي رئيس وأعضاء شركة تبوك الزراعية

أكد حرص القيادة على دعم القطاع الزراعي بالمملكة

التقى أمير منطقة تبوك، الرئيس الفخري لمجلس إدارة شركة تبوك الزراعية، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم بمكتبه بالإمارة، رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد بن عبد الله الراحجي، وأعضاء مجلس الإدارة .

وهنأ أمير المنطقة الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة متمنياً لهم التوفيق، و معرباً عن سعادته بلقائهم، و مثنياً على جهود الرئيس التنفيذي للشركة، سعد السواط، وجهود مجلس الإدارة.

وأشار أمير المنطقة إلى دور الشركة الزراعي والاجتماعي بالمنطقة ومشاركتها المجتمعية، بالإضافة إلى تواجد منتجاتها الزراعية التي أصبحت موجودة في كل مناطق المملكة وخارجها وكذلك دورها في استقطاب الكفاءات الوطنية وتوظيفها .

ونوه بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- للقطاع الزراعي والشركات الزراعية بالمملكة .

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة تبوك الزراعية عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، الرئيس الفخري لمجلس الإدارة؛ على دعمه ومتابعته للشركة ودورها في المنطقة .