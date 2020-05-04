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من الخانق ونهم إلى مأرب.. استفاد منها 204 أسر

اليمن.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 404 سلال غذائية رمضانية للنازحين

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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 404 سلال غذائية رمضانية، تزن 30 طنًا، للنازحين من الخانق ونهم إلى مناطق المجمع والجفينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 204 أسر.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك للمحتاجين في الجمهورية اليمنية .