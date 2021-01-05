بعد عام على ظهوره.. "الصحة العالمية" تتحقق من منشأ "كورونا" في الصين

تستغرق المهمة بين 3 و4 أسابيع

عقب مرور أكثر من عام على ظهور فيروس كورونا المستجد، يتوقع وصول فريق من منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتحقيق في مصدر الوباء، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم (الثلاثاء).

وتعتبر زيارة خبراء منظمة الصحة العالمية العشرة شديدة الحساسية للنظام الصيني، الحريص على تجنب تحميله أي مسؤولية عن انتشار الوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 1,8 مليون شخص في كل أنحاء العالم، ومن هنا بدا أنها تُعامل وكأنها مهمة سرية، إذ لم يحدد موعدها بدقة واكتفت المنظمة بالإشارة فقط إلى أنها ستُجرى في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني).

ولا تفوّت السلطات الصينية أي فرصة، للتعبير عن شكوكها بشأن المنشأ الصيني للفيروس، في حين أنها عزته في البداية إلى سوق في مدينة ووهان تباع فيه حيوانات حية.

وسيتعين على الخبراء الدوليين الخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى بكين، وفق متطلبات الوقاية من الوباء، وسيكون أمامهم ثلاثة إلى أربعة أسابيع للتحقيق.

وبالتالي، سيكون بإمكانهم الذهاب إلى "ووهان" في 20 يناير أو نحوه، أي بعد عام من عزل هذه المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، في 23 يناير 2020.

ويعني تأخّر الصين في قبول تحقيق مستقل أنه سيكون من الصعب على الباحثين العثور على الآثار الأولى للعدوى.