القوات المسلحة تستعد لتنفيذ التمرين السعودي الأمريكي "درع الوقاية 2"

بمشاركة وزارة الصحة والدفاع المدني في قاعدة الأمير سلطان الجوية

تستعد القوات المسلحة السعودية، مطلع الأسبوع القادم، لتنفيذ التمرين المختلط "درع الوقاية2" مع القوات الأمريكية الصديقة؛ وذلك بمشاركة وزارة الصحة والدفاع المدني.

ومن المقرر أن ينفذ التمرين المختلط في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط.

ويهدف التمرين إلى إدارة الأزمات الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل، والوصول إلى أعلى درجات التنسيق بين جميع أفرع القوات المسلحة، وتحقيق التعاون والتكامل على المستوى الوطني مع الجهات المشاركة من القطاعات الحكومية الأخرى؛ لضمان الاستجابة الفورية والفعالة لهذا النوع من الأزمات.

ويأتي هذا التمرين في سياق الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الدفاع؛ ممثلة في القوات المسلحة؛ لتدريب القطاعات العسكرية كافة ضمن الخطة السنوية، الرامية إلى دعم أواصر التعاون والعلاقات مع القوات الصديقة، وصقل وتأهيل وتبادل الخبرات، وتطوير المهارات، وإبراز قدرات واحترافية وجاهزية القوات المسلحة.