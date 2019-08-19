إذا أردت عمراً طويلاً لبطارية "آيفون" تجنب هذا الخطأ القاتل

سببان فقط لضعفها يمكن تجاوزهما بسهولة بحسب الخبراء

بطارية هاتفك "الآيفون" أخذت تضعُف شيئاً فشيئاً، من الوارد أن يكون الأمر ناجماً عن أمرين اثنين يمكن تجاوزهما، بحسب خبراء تقنيين.

وبحسب موقع "shefinds"، فإن الاحتمال الأول هو أن تكون البطارية في حاجة إلى الاستبدال؛ لأنها بلغت درجة متقدمة من التلف، أما الاحتمال الثاني، فهو أن يكون ضعف البطارية ناجماً عن خطأ شائع يرتكبه كثيرون من مستخدمي "آيفون".

وأوضح المصدر -وفقما نقلت "سكاي نيوز"- أن الطريقة المثلى للحفاظ على البطارية في هاتف "آيفون"، هي الإبقاء على نسبة الشحن بين 40 و80 في المئة، أي أنك مدعو إلى الشحن باستمرار، وعدم انتظار هبوط طاقة البطارية إلى 0 في المئة.

ويعتقد كثيرون أن بطارية هاتف "آيفون" تتضرر حين تبقى موصولة بالشاحن، بعد بلوغ نسبة 100 في المئة، وهذا الأمر ليس صحيحاً، لكنه لا يعني الإبقاء على الجهاز في الكهرباء طيلة اليوم.

وتبعاً لما جرى ذكره، فإن أفضل طريقة لتشحن هاتف "آيفون" هي أن تقوم بوصله بالتيار الكهربائي مرات عدة خلال اليوم الواحد.

وإذا أردت عمراً طويلاً لبطاريتك، فعليك أن تتفادى البطاريات غير الأصلية ذات السعر الرخيص، لأنها تؤذي الجهاز وتلحق ضرراً كبيرا بالبطارية.

فضلاً عن ذلك، يمكنك أن تحمي بطارية هاتفك، من خلال تخفيض مستوى البريق في الشاشة، فحتى إن بدا هذا الأمر مجرد تفصيل صغير، قد يكون مؤثراً بصورة كبيرة على هاتف الآيفون الخاص بك.