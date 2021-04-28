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في لقاء مقدم من الجولة 28 من دوري المحترفين

الفيصلي يبحث عن نقاط (طوق النجاة) .. أمام القادسية

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي القادسية نظيره الفيصلي، غدًا الخميس، وذلك على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر عند الساعة 9:35 مساءً، في لقاء مقدم من الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .



يحتل القادسية المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري بـ 34 نقطة ويسعى لخطف النقاط الثلاث التي تُسهم في بلوغه مناطق الأمان .



في المقابل يأمل الفيصلي (المركز الثاني عشر بـ 30 نقطة) تجاوز مناطق الخطر كون الفارق النقطي بينه والمراكز التي تصارع الهبوط لا يتجاوز الثلاث نقاط.