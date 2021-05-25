"بلينكن": أمريكا ستقدم 75 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين خلال 2021

منها 5.5 مليون دولار للإغاثة من الكوارث الطارئة في غزة

ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، أنه سيطلب من الكونغرس 75 مليون دولار في 2021 لمساعدة الفلسطينيين.

وأوضح "بلينكن" عقب اجتماعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الولايات المتحدة ستقدم 5.5 مليون دولار للإغاثة من الكوارث الطارئة في غزة، و32 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة؛ وفقًا لـ"رويترز".

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25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442 08:23 PM

منها 5.5 مليون دولار للإغاثة من الكوارث الطارئة في غزة

"بلينكن": أمريكا ستقدم 75 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين خلال 2021

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، أنه سيطلب من الكونغرس 75 مليون دولار في 2021 لمساعدة الفلسطينيين.

وأوضح "بلينكن" عقب اجتماعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الولايات المتحدة ستقدم 5.5 مليون دولار للإغاثة من الكوارث الطارئة في غزة، و32 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة؛ وفقًا لـ"رويترز".

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