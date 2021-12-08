أسكتلندا.. العاصفة "بارا" تسبب انقطاع التيار الكهربائي عن 8000 ألف منزل

تسببت عاصفة قوية أمس في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات المنازل في شمال وشمال شرق أسكتلندا.
وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم أن شركات الطاقة استطاعت إعادة التيار الكهربائي لحوالي 8000 ألف منزل في المنطقة، بعد أن أدت العاصفة "بارا" إلى تدمير أجزاء من شبكة الإمداد الكهربائي، فيما تظل مئات الأسر من دون كهرباء.
ويأتي هذا بعد أيام قليلة من اضطرابات مماثلة شهدتها المنطقة جراء العاصفة "إيروين" ووسط تحذيرات من استمرار سوء الأحوال الجوية في بريطانيا عمومًا خلال الأيام القادمة.
تحذيرات من استمرار سوء الأحوال الجوية في بريطانيا
تسببت عاصفة قوية أمس في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات المنازل في شمال وشمال شرق أسكتلندا.
وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم أن شركات الطاقة استطاعت إعادة التيار الكهربائي لحوالي 8000 ألف منزل في المنطقة، بعد أن أدت العاصفة "بارا" إلى تدمير أجزاء من شبكة الإمداد الكهربائي، فيما تظل مئات الأسر من دون كهرباء.
ويأتي هذا بعد أيام قليلة من اضطرابات مماثلة شهدتها المنطقة جراء العاصفة "إيروين" ووسط تحذيرات من استمرار سوء الأحوال الجوية في بريطانيا عمومًا خلال الأيام القادمة.