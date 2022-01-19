تحضيراً للمباريات الدولية .. أخضر السيدات يدشن معسكره الأول في مدينة جدة

تحت إشراف المدير الفني الألمانية "مونيكا ستاب"

دشّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيّدات، أول معسكرٍ إعدادي منذ تشكيله تحت إشراف المدير الفني الألمانية "مونيكا ستاب".



ويضم فريق عمل المدربة الألمانية كلاً من مساعدة المدربة دنا رجب وساندرا كالين (سويسرا)، مارتن باتشوليك (سلوفاكيا) في الجهاز الفني المساعد، كاثرين لاينغيرت (ألمانيا) مدربة حراس مرمى، دنا نيوبيري (أستراليا) محللة فيديو، فيما يضم الجهاز الإداري كلاً من مشرفة المنتخبات عالية الرشيد، مديرة المنتخب بيرين صدقة، إداريتي المنتخب داليا العبيكان وانتصار القحطاني ومنسقي المنتخب سليمان شراحيلي وفهد التركي.



وتبدأ المرحلة الأولى بمدينة جدة، حيث تحتضن مدينة الملك عبدالله الرياضية التدريبات حتى 21 يناير الجاري، في حين تقام المرحلة الثانية بمدينة الرياض خلال الفترة من السابع والعشرين من الشهر ذاته وتستمر حتى السادس عشر من فبراير المقبل، تمهيداً لخوض أول مباراتين دوليتين للأخضر في جزر المالديف ضد منتخبي جزر سيشل والمالديف يومي 20 و24 فبراير المقبل على الترتيب.



وأجرت لاعبات المنتخب عدة حصص تدريبية تم خلالها التركيز على تمارين اللياقة والتمارين العضلية بهدف رفع معدل اللياقة لدى اللاعبات، فيما تم تكثيف التمارين التكتيكية قبل أن يتم تقسيم اللاعبات إلى مجموعتين وفرض مناورة على منتصف الملعب، كما خضعت حارسات المرمى إلى تمارين خاصة برفقة مدربة الحراس كاثرين لاينغيرت، فيما تنوعت تمارين المنتخب التي تقام يومياً على فترتين صباحية ومسائية، بين التمارين البدنية والتكتيكية وأيضاً بعض الحصص النظرية التحليلية، بهدف الوصول إلى أفضل قدر من الجاهزية قبل التوجه إلى جزر المالديف.



يذكر أن الجهاز الفني للأخضر أجرى تجارب الأداء للانضمام إلى المنتخب في عدّة مناطق منذ شهر أكتوبر الماضي، كما اطلعت المدربة الألمانية وجهازها الفني على مستويات اللاعبات بمنافسات بطولة دوري المناطق والتي أقيمت في الرياض وجدة والدمام خلال الفترة ما بين شهر نوفمبر وديسمبر الماضيين وبمشاركة 16 فريقاً وبإجمالي 433 لاعبة حيث تم لعب 72 مباراة، بالإضافة إلى بطولة المملكة التي أقيمت في مطلع شهر يناير بمشاركة أفضل 8 فرق على مستوى المملكة.



من جانبها أكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم مدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بن بهيّان على أهمية المعسكر، حيث قالت: "تكمن أهمية هذا المعسكر كونه أول تجمع للاعبات المنتخب بعد عدة مراحل من تشكيله، إذ قام الجهاز الفني بإجراء تجارب أداء للاعبات في عدة مدن في أكتوبر 2021م، اطلع خلالها على مستوى أكثر من 700 لاعبة."



وأضافت: "سنخوض الشهر المقبل أول مباراتين دوليتين للمنتخب، تمهيداً لدخولنا تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الشهري، حيث نطمح إلى الدخول بشكل رسمي في التصنيف الدولي خلال العام الجاري وفي مسابقات الاتحاد الآسيوي والدولي في المستقبل القريب."



في المقابل أكدت مدربة المنتخب، الألمانية مونيكا ستاب على أن عملية الاختيار تمّت وفق عناية تامة، وقالت: "منذ سبتمبر الماضي بدأنا البحث عن لاعبات يُمكن من خلالهن البدء بمشوار المنتخب الوطني وخوض منافساته الرسمية والدولية، ونسعى من خلال هذا المعسكر إلى خلق التجانس الذي نبحث عنه قبل لعب مباراتي سيشل والمالديف الشهر المقبل."



واختتمت مونيكا: "إقامة أول دوري رسمي سعودي من خلال دوري المناطق ثم بطولة المملكة كان لهما دور كبير في عملية الاختيار، وساعدنا كثيراً كجهاز فني مع خوض اللاعبات مباريات تنافسية، تسهل من دورنا خلال هذا المعسكر، ونطمح إلى أن يكون المنتخب على أتم جاهزية عند المشاركة في أول بطولة رسمية."