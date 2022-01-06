يجب مرافقة محرم.. طالبان تمنع النساء من ممارسة بعض الأنشطة الرياضية

"نوي": نتبع سياسة الإمارة الإسلامية وسنسمح بما يتوافق مع ثقافتنا وتقاليدنا

قال بعض مالكي النوادي الرياضية في العاصمة الأفغانية إنه تم منع النساء من ممارسة بعض الأنشطة الرياضية، فيما أكدت حركة طالبان أنها ستسمح بالرياضة النسائية حسب الشريعة الإسلامية، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، قال داد محمد نوي المتحدث باسم لجنة التربية البدنية واللجنة الأولمبية الوطنية في حكومة طالبان: "سنتبع سياسة الإمارة الإسلامية من جميع النواحي.. كل ما هو مسموح به في ثقافتنا وتقاليدنا، سنسمح به".

ووفقًا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، وردت تقارير مقلقة بينها أن طالبان حظرت على النساء ممارسة الرياضة، وتلقي الرعاية الصحية بسبب قواعد طالبان التي تقتضي مرافقة محرم للمرأة.

وأعربت "شبكة المشاركة السياسية للمرأة الأفغانية" عن مخاوفها من أن تؤدي القيود المفروضة على النساء في البلاد من قِبل حركة طالبان إلى حرمان المرأة الأفغانية من جميع حقوقها.