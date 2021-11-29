"﻿المرور" يشدّد على ضرورة اتباع خطوات عبور المشاة على الطرق

حذّر مِن ترك الأطفال يعبرون وحدهم والانشغال بالجوال عنهم

دعت الإدارة العامة للمرور مستخدمي الطرق من المشاة، بضرورة اتباع تعليمات الأمن والسلامة المرورية في قطع الطرق.

ونشرت الإدارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، تعليمات تتعلق بالسلامة المرورية للمشاة، دعتهم من خلالها إلى الالتزام بها ضمانًا لسلامتهم.

وقالت يجب على من يقوم بقطع الطريق أن يتجنب الأماكن الملتفة ويحرص على عبور الطريق من الأماكن التي يكون مجال الرؤية فيها واضحًا في جميع الاتجاهات، والتأكد من خلوّ الطريق من المركبات قبل العبور، ومن أن المركبات في المسار الأبعد توقفت تمامًا.

وتابعت: يجب أن يكون عبور الطريق من نفس المكان المخصص للعبور، وعدم الانشغال بالجوال أثناء ذلك، والتركيز على الطريق، وعدم ترك الأطفال يعبرون الطريق وحدهم حفاظًا على سلامتهم.