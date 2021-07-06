تصل لـ50 درجة.. "الأرصاد": عودة الأجواء الحارة على مناطق بالمملكة

من يوم الخميس وتستمر حتى بداية الأسبوع المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد عودة الأجواء شديدة الحرارة اعتبارًا من يوم الخميس وحتى بداية الأسبوع المقبل على عدة مناطق بالمملكة، تصل لـ50 درجة في بعض المواقع.

وتشمل تلك المناطق المنطقة الشرقية؛ حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى عليها ما بين ٤٨-٥٠ درجة مئوية، بينما تكون ما بين ٤٥-٤٨ درجة مئوية على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية والمدينة المنورة.

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06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 06:46 PM

من يوم الخميس وتستمر حتى بداية الأسبوع المقبل

تصل لـ50 درجة.. "الأرصاد": عودة الأجواء الحارة على مناطق بالمملكة

فهد الغبيوي

الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد عودة الأجواء شديدة الحرارة اعتبارًا من يوم الخميس وحتى بداية الأسبوع المقبل على عدة مناطق بالمملكة، تصل لـ50 درجة في بعض المواقع.

وتشمل تلك المناطق المنطقة الشرقية؛ حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى عليها ما بين ٤٨-٥٠ درجة مئوية، بينما تكون ما بين ٤٥-٤٨ درجة مئوية على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية والمدينة المنورة.

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