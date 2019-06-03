الحصيني: السحب الممطرة ستزيد من صعوبة رؤية هلال العيد في مناطق الترائي

قال: ستكون متموضعة بين المدينة وتبوك وحائل.. وسحب على شقراء وسدير

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني أن السحب الممطرة ستزيد من صعوبة رؤية هلال العيد في مناطق الترائي.

وقال عبر حسابه في تويتر: سحب رعدية ممطرة عصر اليوم الاثنين بين المدينة وتبوك وحائل وشمال مكة وسحب على شقراء وسدير وتبوك والقصيم والظهران.
وأضاف: هي من المناطق التي سوف يتم فيها رصد #هلال_العيد فتزيد من صعوبة رؤيته، إضافة إلى صغر حجم الهلال مع قربه من الأفق ووجود وهج الشمس.

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03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440 06:18 PM

قال: ستكون متموضعة بين المدينة وتبوك وحائل.. وسحب على شقراء وسدير

الحصيني: السحب الممطرة ستزيد من صعوبة رؤية هلال العيد في مناطق الترائي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني أن السحب الممطرة ستزيد من صعوبة رؤية هلال العيد في مناطق الترائي.

وقال عبر حسابه في تويتر: سحب رعدية ممطرة عصر اليوم الاثنين بين المدينة وتبوك وحائل وشمال مكة وسحب على شقراء وسدير وتبوك والقصيم والظهران.
وأضاف: هي من المناطق التي سوف يتم فيها رصد #هلال_العيد فتزيد من صعوبة رؤيته، إضافة إلى صغر حجم الهلال مع قربه من الأفق ووجود وهج الشمس.

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