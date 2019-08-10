"الشؤون الإسلامية" توزع 200 ألف مظلة شمسية على الحجاج

لتوفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكثر من 200 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة.

جاء ذلك في سياق دورها التوعوي والوقائي الذي تقوم به لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وبناءً على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الذي وجه بتقديم كل سبل الراحة لضيوف الرحمن الذين قدموا من كافة مشارق الأرض ومغاربها.

وتعمل الوزارة على توزيع ما يحتاج إليه الحجاج ويعينهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 03:16 PM

لتوفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن

"الشؤون الإسلامية" توزع 200 ألف مظلة شمسية على الحجاج

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكثر من 200 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة.

جاء ذلك في سياق دورها التوعوي والوقائي الذي تقوم به لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وبناءً على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الذي وجه بتقديم كل سبل الراحة لضيوف الرحمن الذين قدموا من كافة مشارق الأرض ومغاربها.

وتعمل الوزارة على توزيع ما يحتاج إليه الحجاج ويعينهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

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موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

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