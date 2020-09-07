شرطة الرياض: القبض على مقيم صوَّر نساء دون علمهن أثناء إيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة

نشر ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مقيم (باكستاني الجنسية - في العقد السادس من العمر)؛ لقيامه بتصوير عدد من النساء دون علمهن أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة، ونشر ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي. وقد جرى إيقافه استنادًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.