الربيعة: نعود لأعمالنا وشعارنا "ألبس كمامتي ولن أصافح وأترك مسافة كافية"

غرّد تزامناً مع بدء عودة الموظفين لأعمالهم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك

غرّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ صباح اليوم، مذكراً بأهمية لبس الكمامة وترك مسافات آمنة، وذلك تزامناً مع بدء عودة الموظفين لأعمالهم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال الربيعة: نعود لأعمالنا وخدمة وطننا.. وشعارنا (ألبس كمامتي / لن أصافح / أترك مسافة كافية)، فسلامتي وسلامة مَن حولي مسؤوليتي".

وكانت "الصحة" قد دعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيّأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.