"التجارة" تستدعي مكيف سبيلت "Solo".. لهذا السبب

استدعت وزارة التجارة والاستثمار، مكيف سبيلت "Solo"
للطراز (SOLO18CCL)؛ لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمنتج، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة الفني لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.وزارة التجارة والاستثمار استدعاء
طالَبَ بالتواصل مع الشركة لسحبه واسترداد مبلغ الشراء نقدًا
استدعت وزارة التجارة والاستثمار، مكيف سبيلت "Solo"
للطراز (SOLO18CCL)؛ لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمنتج، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة الفني لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.