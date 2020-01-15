"التجارة" تستدعي مكيف سبيلت "Solo".. لهذا السبب

طالَبَ بالتواصل مع الشركة لسحبه واسترداد مبلغ الشراء نقدًا

استدعت وزارة التجارة والاستثمار، مكيف سبيلت "Solo"

للطراز (SOLO18CCL)؛ لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمنتج، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة الفني لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

وزارة التجارة والاستثمار استدعاء

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15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441 12:13 PM

طالَبَ بالتواصل مع الشركة لسحبه واسترداد مبلغ الشراء نقدًا

"التجارة" تستدعي مكيف سبيلت "Solo".. لهذا السبب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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استدعت وزارة التجارة والاستثمار، مكيف سبيلت "Solo"

للطراز (SOLO18CCL)؛ لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي للمنتج، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة الفني لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

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وزارة التجارة والاستثمار استدعاء

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