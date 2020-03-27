تعرّف على أول شخص أصيب بفيروس كورونا في العالم

تبيع الروبيان في مدينة ووهان

وفقًا لوثيقة تسربت إلى وسائل الإعلام، فإن أول شخص في العالم أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيدا 19) هي امرأة تبيع الروبيان في مدينة ووهان الصينية .

وأشارت التقارير إلى أن المرأة البالغة من العمر (57 عاماً) تعمل في سوق المأكولات البحرية هوانان في ووهان وتدعى "وي غويشيان"، تعتقد أنها أصيبت بنزلة برد في 11 ديسمبر 2019، وتوجهت إلى عيادة محلية صغيرة لتلقي العلاج وعادت إلى العمل بعد ذلك، ومن المحتمل أن تكون قد تسببت في انتشار الفيروس إلى عدد كبير من العاملين والمتسوقين .

وقالت السيدة إنها تتذكر أول أعراض لها عند شعورها بالتعب، حيث إنها تعاني كل شتاء من الأنفلونزا، لذلك اعتقدت أنها تعاني كذلك هذا العام من ذات الأنفلونزا .

وقالت إنها حين زارت الطبيب لم يتمكن من تحديد المشكلة الصحية وقام بإعطائها بعض العلاجات والحقن .

وأشارت إلى أنها في 16 ديسمبر توجهت إلى أحد أكبر مستشفيات المدينة، مستشفى ووهان يونيون، لإجراء الفحوصات، وهناك أخبرها الطبيب بأنها تعاني من مرض خطير وأن العديد من الأشخاص ظهرت عليهم بالفعل أعراض مشابهة .

وتم عزلها أخيرًا في أواخر ديسمبر، بعد أن أثبت الأطباء العلاقة بين مرض الجهاز التنفسي وسوق المأكولات البحرية.

ووفقًا لبيان صادر عن لجنة الصحة لبلدية ووهان في 31 ديسمبر، المريضة وي غويشيان كانت واحدة من أول 27 مريضًا تم تشخيصهم بفيروس كورونا الذي انتشر من سوق هوانان، قبل أن تغادر المستشفى في أوائل يناير 2020 .

وتعتقدت وي أنها تعرضت للإصابة من خلال دورة المياه في السوق الذي تشاركه مع بائعي اللحوم البرية .

وقالت وي إن الحكومة الصينية لم تؤكد علانية تفشي الفيروس حتى أوائل يناير، مشيرة إلى أن السلطات اتخذت في ذلك الحين إجراءات عاجلة وصارمة بعد تفشي المرض .

ووفقًا لصحيفة "ساوث شاينا مورنق بوست" إن الحكومة الصينية حددت 266 شخصاً أصيبوا بالمرض في 2019 جميعهم يخضعون للمراقبة الطبية .

ويتوقع العلماء أن تحديد أول مريض يصاب بالفيروس يمكنه أن يساعدهم في تتبع مصدر الفيروس الذي يعتقد أنه انتقل من الخفافيش إلى البشر .