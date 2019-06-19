أمطار على الباحة .. و"المدني" تدعو إلى الابتعاد عن مجاري السيول

"الأرصاد": تُصحب برياح نشطة وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل: مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, وبلجرشي, والمندق, بني حسن, والمخواة, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع، إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.