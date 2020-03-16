"الصحة العالمية" تعقد اجتماعًا مع ممثلين من 53 دولة أوروبية .. غدًا

لمناقشة التدابير والإجراءات المشتركة اللازمة للحد من انتشار كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن عقد اجتماع عبر الفيديو، غدًا الثلاثاء، مع ممثلين عن ٥٣ دولة في الإقليم الأوروبي.

وفي التفاصيل، يناقش الاجتماع تدابير الصحة العامة التي اتخذتها الدول الأوروبية لمواجهة وباء كوفيد ١٩، والإجراءات المشتركة اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

منظمة الصحة العالمية الإقليم الأوروبي اجتماع عبر الفيديو فيروس كورونا الجديد

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16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 11:37 PM

لمناقشة التدابير والإجراءات المشتركة اللازمة للحد من انتشار كورونا

"الصحة العالمية" تعقد اجتماعًا مع ممثلين من 53 دولة أوروبية .. غدًا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت منظمة الصحة العالمية عن عقد اجتماع عبر الفيديو، غدًا الثلاثاء، مع ممثلين عن ٥٣ دولة في الإقليم الأوروبي.

وفي التفاصيل، يناقش الاجتماع تدابير الصحة العامة التي اتخذتها الدول الأوروبية لمواجهة وباء كوفيد ١٩، والإجراءات المشتركة اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

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منظمة الصحة العالمية الإقليم الأوروبي اجتماع عبر الفيديو فيروس كورونا الجديد

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