"الصحة العالمية" تعقد اجتماعًا مع ممثلين من 53 دولة أوروبية .. غدًا

لمناقشة التدابير والإجراءات المشتركة اللازمة للحد من انتشار كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن عقد اجتماع عبر الفيديو، غدًا الثلاثاء، مع ممثلين عن ٥٣ دولة في الإقليم الأوروبي.

وفي التفاصيل، يناقش الاجتماع تدابير الصحة العامة التي اتخذتها الدول الأوروبية لمواجهة وباء كوفيد ١٩، والإجراءات المشتركة اللازمة للحد من انتشار الفيروس.