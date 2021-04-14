"وقت اللياقة" تنظم حملة لتطعيم منسوبيها بلقاح كورونا

خصصت موقعًا خاصًا بالتطعيم بالمركز الرئيس بالرياض

نظمت مراكز «وقت اللياقة»، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، لمنسوبيها وموظفيها، وذلك حيث خصصت موقعًا خاصًا بالتطعيم في المركز الرئيس بالرياض بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.

يأتي ذلك إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة، بتمكين كل الجهات بما فيها القطاع الخاص باتخاذ ما يلزم لتشجيع العاملين لديها وحثهم على أهمية أخذ لقاح كورونا.

فيما تواصل شركة لجام المالك والمشغل لمراكز «وقت اللياقة»، اتخاذ كل الإجراءات والاحترازات في المراكز الرياضية، وفقًا للإجراءات الصحية من فحص درجة حرارة جسم للمشتركين، ووضع مسافة آمنة عن طريق وضع علامات على الأرضيات في كل أنحاء الفروع، وذلك لضمان التباعد الجسدي في كل الأماكن، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.