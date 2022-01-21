"إتقان" العقارية تباشر تسويق مخطط "جوهرة أبحر" بجدة

تقدر مساحته بمليون متر مربع ويتميز بتصاميم مميزة

أكملت شركة إتقان العقارية كافة التجهيزات للبدء بتسويق مخطط (جوهرة أبحر) الواقع في أبحر الشمالية بمدينة جدة على مساحة إجمالية تقدر بمليون متر مربع، وبتصاميم مميزة ومساحات متفاوتة وسيتم بيعها بالمزاد العلني، حيث تمثل فرصة استثمارية تهفو لها آمال المستثمرين بمدينة جدة عروس المصائف وبوابة الحرمين الشريفين.



وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن المخطط المراد بيعه يقع في أبحر الشمالية والتي تمثل أحد أهم الأحياء وفيرة الخدمات ومنطقة جذب السكان وتضم مجموعة من العقارات الجيدة وذات العوائد الكبيرة وتناسب مختلف الاحتياجات، مشيرًا إلى أنها تشتهر بالتنظيم العالي والأسعار المناسبة مما يجعلها مناسبة لاستقرار العائلات.



وأكد "الرشيد" أن المخطط يقع بمنطقة تمتاز بحركة التطور العمراني السريعة والمستمرة مما يجعلها أحد أفضل الأسواق للاستثمار العقاري، لافتاً إلى أن مما يميزه إحاطته بالطرق الرئيسية الهامة مثل طريق الأمير عبدالمجيد وطريق عابر القارات وقربه أيضاً من طريق المدينة، والأمير نايف وبجوار المراكز الخدمية والحيوية مثل مجمع الملك عبدالله الطبي.



ونوه "الرشيد" بما يحويه المخطط من منتجات متنوعة سكنية وتجارية وحدائق وملاعب ومساجد متنوعة المساحات، مع اكتمال البنية التحتية للمخطط الذي يعد من المخططات النموذجية بمدينة جدة التي تعد من أماكن الجذب الاستثماري بالمملكة.



ودعا رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الاستفسار عن "مخطط جوهرة أبحر" التواصل مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم (920001019)،(0550052000)،أو الجوال (0550053000)، أو بالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.