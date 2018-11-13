لجان حصر أضرار الأمطار بدأت أعمالها في ينبع

لتقدير وصرف المساعدات الحكومية للمتضررين

بدأت لجان حصر الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة ينبع ومراكزها وقراها، في القيام بأعمالها بالمحافظة والمراكز من خلال حصر المباني والممتلكات المتضررة في القرى والهجر التابعة للمحافظة.

وضمّت اللجنة "مندوب المحافظة ومندوب الدفاع المدني ومندوب وزارة المالية"، وبدأت عملها في جميع المواقع المتضررة بالمحافظة والمراكز والهجر التابعة للمحافظة؛ تمهيداً لرفع توصياتها واستكمال تقدير وصرف المساعدات الحكومية للمتضررين.

وكانت محافظة ينبع ومدينة ينبع الصناعية ومراكز شمال ينبع ومركز ينبع النخل، قد شهدت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب في مساراتها الطبيعية.