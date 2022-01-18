مركز الفلك الدولي يصور من سماء الإمارات مرور كويكب بالقرب من الأرض

في أقرب مرور منذ 89 سنة

مرَ اليوم بالقرب من الأرض كويكب صغير يسمى (1994 PC1) يبلغ قطرهُ حوالي كيلومتر واحد فقط، وقد تم اكتشافه عام 1994م وهو مصنف من ضمن مجموعة الكويكبات محتملة الخطورة (PHA)، ويمر الكويكب اليوم الثلاثاء 18 يناير على مسافة 1.93 مليون كيلومتر فقط من الأرض، وهي مسافة تعتبر صغيرة نسبياً، وتبلغ حوالي 5 أضعاف بعد القمر عن الأرض. وتبلغ سرعته أثناء مروره بالقرب من الأرض 20 كيلومتراً في الثانية الواحدة.

وتمكن مركز الفلك الدولي عن طريق مديره المهندس محمد عودة، من تصوير الكويكب أثناء مروره اليوم الثلاثاء من خلال مرصد الختم الفلكي وذلك بواسطة التحكم به عن بعد، ويظهر الكويكب في مقطع الفيديو المرفق كخط صغير يتحرك بين النجوم، وهو عبارة عن تجميع لسبع عشرة صورة، مدة كل صورة منهم 10 ثوان فقط، وقد كان يلمع الكويكب من القدر 10.2.

وهذا المرور هو أقرب مرور للكويكب من الأرض منذ مروره قبل 89 سنة عام 1933.