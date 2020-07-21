بنسبة 1.569%.. "البحري" تُحقق نتائج مالية قياسية خلال الربع الثاني من 2020

سجلت الشركة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 425% في صافي ربح الأشهر الستة الأولى

كشفت شركة البحري، عن تحقيقها نتائج مالية قياسية للأشهر الستة الأولى من عام 2020م؛ مشيرة إلى أن النمو السريع في أرباحها نصف السنوية، تحققت بفضل الأداء القوي لقطاعات أعمالها المختلفة.

وسجلت الشركة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 425% في صافي ربح الأشهر الستة الأولى من عام 2020م بعد الزكاة والضريبة، ليصل إلى 1.18 مليار ريال، مقارنة بـ224.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2019م، كما ارتفع إجمالي الإيرادات للفترة من يناير إلى يونيو 2020م إلى 5.61 مليار ريال، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 78%، مقارنةً بـ3.15 مليار ريال تم تسجيلها للفترة نفسها من العام السابق.

أما في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020م، فقد حققت الشركة ارتفاعًا قياسيًّا بلغت نسبته 1.569% في صافي ربح بعد الزكاة والضريبة، ليصل إلى 760.61 مليون ريال، مقارنة بـ45.57 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2019م، وبلغ إجمالي الإيرادات 3.53 مليار ريال، بزيادة قدرها 145%؛ إذ كان 1.44 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبذلك، تُعد الأرقام القياسية التي تحققت في الربع الثاني من عام 2020م الأعلى على الإطلاق في تاريخ الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس عبدالله بن علي الدبيخي: "إن النتائج المالية القياسية التي حققناها خلال الربع الثاني من العام الحالي 2020م، تشير إلى تحسن ملحوظ في ربحيتنا التشغيلية؛ فنحن قد بدأنا العام الحالي على أسس راسخة؛ إذ أسهَمَ برنامجنا المتميز للتوسع والمحافظة على الأعمال، في استمرار هذا الزخم القوي، وتعزى الزيادة في صافي الربح خلال الفترة التي شملتها النتائج المالية إلى النمو السريع والقوي في المبيعات، الذي حققته مختلف قطاعات أعمالنا إلى حد كبير؛ مما يشير إلى استمرار ارتفاع الطلب على خدماتنا وحلولنا".

وأضاف الدبيخي: "ومع دخولنا النصف الثاني من العام المالي؛ فإننا متأهبون لزيادة عائداتنا بشكل تصاعدي، ونتوقع أن نستمر في تحقيق أرباح إيجابية، وأن يظل وضعنا المالي قويًّا حتى نهاية العام 2020م وما بعده".

وبلغت ربحية السهم للنصف الأول من العام الحالي 3 ريالات، مقارنةً بـ0.57 ريال للفترة نفسها من 2019م، أما ربحية السهم للربع الثاني من العام الحالي، فقد بلغت 1.93 ريال، مقارنةً بـ0.12 ريال للربع المماثل من العام السابق.