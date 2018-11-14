مستشفى ظلم العام يحتفل باليوم العالمي للسكري ويبث رسائل توعوية لمراجعيه

احتفل مستشفى ظلم العام، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للسكري، والذي يقام تحت شعار "السكري والأسرة".

ودشّن مدير المستشفى الصيدلي نبيه الذيابي، المعرض التوعوي والحملة التوعوية التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والتوعية الصحية وأقسام التغذية والصيدلية والعيادات الخارجية.

المعرض التوعوي قدمت من خلاله رسائل تثقيفية وتوعوية للزوار عن مرض السكري، فيما اشتمل على عيادة للفحص العشوائي عن السكري.

واستمع زوار المعرض لشرح من فريق طبي متخصص عن طرق الوقاية من داء السكري، وشرحاً عن أدوية السكر.

ونفذ المستشفى حملة توعوية تستهدف الزوار والمراجعين من خلال توزيع المنشورات وتفعيل الرسائل التوعوية عبر الشاشات الإعلانية داخل المستشفى.