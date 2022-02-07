القمة الروسية - الفرنسية.. "ماكرون" يطالب كل الأطراف بإبداء المسؤولية لحل الأزمة الأوكرانية

"بوتين" شدَّد على أن البواعث الأمنية مبعث قلق مشترك

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين كل الأطراف بإبداء المسؤولية لحل التوتر الحرج، الذي يسود أوروبا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقال "ماكرون" خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له في موسكو: "إن الأوضاع الحرجة في أوروبا تثير قلقًا لدينا؛ لذلك يجب أن نتصرف جميعًا بشكل مسؤول. ولقد وضعنا أسسًا للحوار الشفاف والملزم والشامل عام 2019، وهذا الحوار حيوي الآن لدرجة لم يكن عليها في أي وقت مضى؛ فهو ضروري، وهو الأمر الوحيد الذي سيتيح ضمان الأمن والاستقرار في أوروبا".

وأضاف: "يسرُّني أن أبحث بشكل مفصل كل القضايا مع الرئيس بوتين. لنبدأ البحث عن رد جماعي مفيد بالنسبة إلى روسيا وأوروبا على حد سواء؛ فمثل هذا الرد سيتيح تجنب الحرب، وبناء الاستقرار والشفافية والثقة للجميع".

من جانبه، قال "بوتين": "أود التشديد على أنني أفهم أن لدينا مباعث قلق مشتركة بشأن ما يحدث في مجال الأمن بأوروبا".

وأثنى على حجم الجهود التي تبذلها القيادة الفرنسية الحالية، والرئيس شخصيًّا، من أجل إنهاء الأزمة المتعلقة بضمان الأمن على أساس متساوٍ في أوروبا، وحل الأزمة الداخلية الأوكرانية الجارية جنوب شرق البلاد.