غارات النظام السوري تقتل 4 مدنيين بينهم طفلان شقيقان

إصابة 20 شخصاً بعضهم في حالة حرجة

قتل أربعة مدنيين على الأقل بينهم طفلان، اليوم السبت، إثر غارات جوية لسلاح الجو السوري الذي تدعمه موسكو، في شمال غرب سوريا الذي يتعرض لقصف مكثف حسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن الغارات الجوية التي نفّذها النظام السوري على محافظة إدلب، تسببت أيضاً في إصابة نحو عشرين شخصاً بجروح بعضهم في حالة خطيرة.

من جهته، بيّن مدير المرصد رامي عبدالرحمن لـ"فرانس برس"، أن من بين القتلى طفلان قُتِلا على أطراف بلدة معرة النعمان وهما شقيقان يعملان في موقف للسيارات جرى استهدافه عمداً.

وأشار إلى أن القصف الجوي للطيران السوري والروسي لا يزال مستمراً.

وتخضع المنطقة المستهدفة الحدودية مع تركيا لاتفاق روسي-تركي ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل الجهادية والمقاتلة، لم يتم استكمال تنفيذه.

وكثف النظام السوري وحليفه الروسي منذ أواخر أبريل، استهدافهم لمحافظة إدلب والمناطق المتاخمة لها في محافظات حلب وحماة واللاذقية، وهي المناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (الذراع السوري السابق لتنظيم القاعدة).