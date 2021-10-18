"القوات الخاصة للأمن البيئي" تستعرض مهامها في جناح الداخلية بـ"جيتكس دبي"

تستعرض وزارة الداخلية، خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية بدبي، أحدث قطاعاتها الجديدة، المتمثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي.

وخصصت الوزارة في جناحها، قسمًا خاصًّا للقوات الخاصة للأمن البيئي، تقدم من خلاله عروضًا مرئية، ومعلومات عن مهام وأهداف القطاع.

وبيّنت الوزارة، أن القوات الخاصة للأمن البيئي تستقبل البلاغات البيئية على الرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

وتتنوع مهام القوات الخاصة للأمن البيئي ومسؤولياتها ودورها في حماية مقدرات الوطن البيئية والعناية بها؛ وذلك من خلال إنفاذ الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية وضبط وردع المخالفين، وكذلك تحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات والمشاركة في حالات الطوارئ البيئية.

وتتضمن مهام القطاع: (المراقبة الأمنية البيئية، التحري الأمني البيئي، القبض والإيقاف، الضبط وتحرير المخالفات، والإحالة للجهات المختصة والمساندة والدعم الأمني.