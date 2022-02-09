"تعارفوا" تطلق مقياسًا علميًّا لعلاج إدمان الإنترنت

لآثارها السلبية على الصحة النفسية والاجتماعية

أعلن مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري عن إطلاق مقياس مقنن لقياس مدى إدمان الأشخاص "كبارًا وصغارًا" على الإنترنت.

وقالت المشرفة على البرنامج الأخصائية النفسية والمستشارة الأسرية بمركز تعارفوا للإرشاد الأسري، نوف أبوشارب: إن إدمان الإنترنت أصبح مسألة تقلق الأفراد والأسر والمجتمعات، لآثارها السلبية على الصحة النفسية والاجتماعية على مستوى الأشخاص أو الأسر.

وأضافت أن إدمان الإنترنت يشترك فيه كبار السن وصغارهم، ويساهم هذا المقياس في مساعدة الأسرة في تشخيص وتحديد جوانب إدمان استخدام الأجهزة والطرق العلاجية لتجاوز هذه المشكلة، وعودة الاستقرار الأسري عند الوالدين والأبناء وأفراد العائلة.

وأشارت نوف أبوشارب إلى أن المقياس الذي أطلقه مركز تعارفوا يقوم وفق منهجية علمية بتحديد السلوك المعرفي للشخص من خلال التشخيص الدقيق للسلوك اليومي للأطفال والأشخاص أثناء استخدام الإنترنت.

وأكدت أن لإدمان الإنترنت علامات عدة في الحياة اليومية للمستخدمين؛ منها: التوتر والاكتئاب والعزلة والعصبية وحدوث الانزعاج وتقلبات في شهية تناول الأطعمة وتشتت الذهن، بالإضافة لقضاء الشخص ساعات طويلة أمام الأجهزة.

وقالت نوف أبوشارب: إن من خطوات العمل في البرنامج خضوع العميل لجلسة المقياس وقياس مدى إدمانه على الإنترنت بمقياس مقنن، وتكون النتيجة نحو ثلاثة مستويات: إدمان "منخفض - متوسط - شديد"، ويليها جلسة إرشادية للوالدين تساعدهم في كيفية التعامل مع الطفل مدمن الإنترنت، وأن هذه الجلسة تجيب الوالدين عن السؤال المهم الذي يشغل تفكيرهم: هل ابنهم أو ابنتهم مدمن إنترنت؟