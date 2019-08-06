مدير الأمن العام: أمن الحج يسير وفق ما خُطِّط له

نقل لمنسوبي القيادة تحيات وزير الداخلية مؤكدًا أهمية دورهم

أكد مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أن خطط أمن الحج التي اعتمدها الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا -حفظه الله-، تسير وفق ما خُطِّط لها، خاصة أنها بُنيت على دراسات علمية وعملية في إدارة الحشود، وسبقها العديد من اللقاءات وورش العمل، واتخذت من الرؤية العلمية والخبرات الميدانية المتراكمة لدى الجهات الأمنية العاملة في الحج منهجًا للتطوير والتحديث.

جاء ذلك أثناء جولة قام بها مساء اليوم الثلاثاء 5/ 12/ 1440هـ على قيادة إدارة وتنظيم المشاة بمشعر منى، يرافقه عددٌ من قيادات قوات أمن الحج.

وفي مستهل الجولة نقل لمنسوبي القيادة تحيات وزير الداخلية -حفظة الله- مؤكدًا أهمية الأدوار التي يقومون بها لخدمة ضيوف الرحمن، ومشددًا في الوقت نفسه على أهمية البذل والإخلاص بالعمل، واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى.

عقب ذلك قام ومرافقوه بجولة تفقدية، شملت زيارة ركن العمليات المشرف على إدارة وتنظيم المشاة، واستمع إلى شرح مفصَّل عن الخطط التنظيمية والإعدادية التي سيتم تنفيذها في حج هذا العام.

كما قدَّم عدد من قادة القيادة شرحًا مفصَّلاً عن خططهم التشغيلية والتنفيذية التي تَكْفُل -بإذن الله- التسهيل على ضيوف الرحمن، وتحدُّ من الكثافات وتحويل المسارات.

عقب ذلك قام بجولة تفقدية على الإدارات الفرعية بقيادة تنظيم المشاة في طلعة صدقي الشمالية، وكذلك على:

- مجر الكبش.

- الشعبين.

- الطريقَيْن الرابع والخامس بمنى.

- طريق الملك فهد.

- النفق الجديد.

- سوق العرب.

– جسر الملك فيصل والجسر المظلل خروجًا من بوابة 70 على مثلث الملك فيصل.

ثم التقى معالي مدير الأمن العام منسوبي إدارة وتنظيم المشاة، واستمع إلى تطلعاتهم وأمنياتهم بنجاح حج هذا العام.

من جانبه، عبَّر مساعد قائد قوات أمن الحج لإدارة وتنظيم المشاة، اللواء عبدالرحمن المشحن، عن سعادته بهذه الجولة التي قام بها مدير الأمن العام، وقال إنها تأتي من أجل الوقوف على مجمل الاستعداد والتجهيز لاستقبال ضيوف الرحمن في مشعر منى، والاطلاع على مجمل الخطط التي تم اعتمادها، وآليات تنفيذها.. كما أنها تحمل الكثير من الفوائد التي نلمس أثرها في واقعنا العملي؛ كونها أتت عن قائد محنك متمرس، وفي وقت مناسب للاطمئنان على مستوى الجاهزية، ولرفع الروح المعنوية للعاملين كافة في هذه القيادة. مبتهلاً للعلي القدير أن يكلل الجهود للحفاظ على أمن وأمان ضيوف الرحمن.