دوري الطائرة: الأهلي يواجه الوحدة والترجّي يستضيف الهلال

تُقام غدًا السبت، ست مباريات ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة، ويتصدّر الترتيب الأهلي 51 نقطة، يليه الهلال 46 نقطة، ثم الاتحاد في المركز الثالث 41 نقطة، ويحتلّ الترجّي المركز الرابع 37 نقطة.

وتأتي مباراة الترجي والهلال كأقوى المباريات في هذه الجولة، ويقام اللقاء على صالة وزارة الرياضة بالدمام 3 عصرًا.

ويلتقي الأهلي والوحدة على صالة النادي الأهلي بجدة 4.15 عصرًا.

ويحلّ الابتسام ضيفًا على الفيصلي على صالة مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة 3 عصرًا.

ويلعب الموج مع الاتحاد على صالة نادي البكيرية بالبكيرية 3 عصرًا.

ويلتقي الهداية والجبلين على صالة نادي الاتفاق بالدمام 3 عصرًا.

وفي آخر المواجهات يلتقي النصر والسلام على صالة وزارة الرياضة بالرياض 3 عصرًا.