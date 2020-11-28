الأخضر يفتتح معسكر الدمام .. بمشاركة (28) لاعبًا استعدادًا لكأس آسيا

يقيم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، معسكرًا إعداديًا في مدينة الدمام، بدءًا من يوم غدٍ الأحد وحتى الرابع عشر من شهر ديسمبر المقبل، وذلك ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

واستدعى المدير الفني للأخضر صالح المحمدي (28) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: رائد أزيبي، وعبدالرحمن الصانبي، ومشاري سنيور، وعبدالله البيشي، وخالد دغريري، ومحمد النخيلان، وريان حامد، ومحمد الدوسري، وعلي فؤاد، ومحمد اليامي، ونواف المطيري، ومحمد العوفي، وأحمد النخلي، وسالم مقعدي، وزياد الجهني، وعوض الناشري، وفيصل الغامدي، وباسل السيالي، وسطام التمبكتي، ومحمد القحطاني، وهزاع الغامدي، وخليل العبسي، وريان البلوشي، ومحمد مران، وجابر قرادي، وسعد الناصر، وعيسى الذكر الله، وهيثم عسيري.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب السعودي مساء الاثنين المقبل تدريباته بحصة على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد.

يُذكر أن الأخضر السعودي يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.