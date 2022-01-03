"تقويم التعليم" تطلق مؤشر ترتيب إدارات ومكاتب التعليم والمدارس

في إطار تحفيز التنافس.. ومساعدة الطلاب وأولياء أمورهم على الاختيار

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتعاون مع وزارة التعليم، مؤشر ترتيب الذي يرتب إدارات ومكاتب التعليم والمدارس بحسب درجات طلابها في الاختبارات المعيارية التي تنفذها الهيئة.

وجاءت هذه الخطوة بهدف تحفيز التنافس ومساعدة الطلاب وأولياء أمورهم على اختيار المدارس المناسبة.

ويقدم الموقع الخاص بمؤشر ترتيب ميزة البحث المفصل على مستوى مكاتب وإدارات التعليم، وعلى المستوى الوطني لمدارس البنين والبنات الثانوية، كما يسمح الموقع في الوقت ذاته بإمكانية البحث على خريطة المملكة.

جدير بالذكر أنه تتم حالياً تغطية اختبارات القبول الجامعي "القدرات العامة والتحصيلي" للمدارس الثانوية.