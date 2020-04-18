بالصور.. قوات الحرس تراقب حركة طرقات الرياض تحت المطر

الأفراد والضباط تمكنوا من منع التجول وتأكدوا من نظامية المركبات

واصل أفراد وضباط الحرس الوطني تنفيذ مهام منع التجول منتصف الليلة الماضية، رغم الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الرياض.

ووسط امتلاء الشوارع في وقت وجيز بالأمطار التي هطلت، تمكن رجال الحرس الوطني من فرض النقاط الأمنية والتأكد من نظامية المركبات وفق فئات السماح بالتجول، كما استطاعوا ضبط المخالفين.