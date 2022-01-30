في صفقة انتقال حر.. "أبو سبعان" يدعم صفوف الفيحاء

القادم من نادي التعاون

ضمن صفقات "الميركاتو الشتوي" أنهى نادي الفيحاء، اليوم الأحد، إجراءات التوقيع مع لاعب خط الوسط محمد أبو سبعان، في صفقة انتقال حر لمدة موسم ونصف الموسم؛ حيث كانت آخر محطات اللاعب مع نادي التعاون.



وجرت مراسم توقيع العقد في مقر إقامة الفريق بمعسكره الحالي بمدينة دبي، بحضور مدير إدارة الفريق الأول لكرة القدم محمد الهندي.