"أمير الشمالية" يرعى حفل "صيفنا مهارات" ويكرّم الجهات المشاركة

"الشهري": المبادرة تدعم الشباب الركيزة الأهم لبناء المجتمع

رعى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الثلاثاء؛ حفل مبادرة "صيفنا مهارات"، على مسرح كلية العلوم بجامعة المنطقة.



وعُزف السلام الملكي بعد بداية الحفل، ثم بُدِئَ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري، كلمة أكد خلالها أن مبادرة "صيفنا مهارات" التي أطلقها الأمير فيصل بن خالد عبر حزمة من برامج التدريب التي عقدت في الصيف؛ أسهمت بفاعلية في استثمار أوقات فراغ الشباب بالمجالات التعليمية والتثقيفية والتوعوية.



وقال: إن الجامعة أسهمت في المبادرة من خلال تقديم الدورات التدريبية في علوم الحاسب والتقنية والعلوم الهندسية المتنوعة، وتنظيم دورة تدريبية عن أنظمة الطاقة الشمسية، ودورة أخرى عن كيفية تسجيل "براءة الاختراع"، مشيدًا بالأثر الإيجابي لهذه المبادرة، في إطار دعم واهتمام وعناية أمير المنطقة بالشباب الركيزة الأهم لبناء المجتمع.



وشاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن المبادرة، استهدف استثمار الأوقات الحرة المتاحة للشباب وللطلاب والطالبات في المدارس والمعاهد والجامعات، بما يعود عليهم بالنفع وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية عمومًا، وفي مجال اللغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والحاسب الآلي والتقنيات الهندسية والثقافة الصحية وبعض الألعاب الرياضية والفنون والآداب على وجه الخصوص، إضافة إلى حمايتهم من مخاطر الفراغ المتعددة.



ثم كرم الجهات المشاركة في مبادرة "صيفنا مهارات"؛ "جامعة الحدود الشمالية، وإدارة التعليم، والشؤون الصحية، والنادي الأدبي، وجمعية الثقافة والفنون، وأمانة المنطقة، وفرعي وزارة العمل، والشؤون الإسلامية".



بعد ذلك تسلّم أمير منطقة الحدود الشمالية، درعًا تذكاريًّا من اللجنة المنظمة لمبادرة "صيفنا مهارات"، سلمها مدير جامعة الحدود الشمالية.