بالصور.. تعليم الأفلاج يُكرّم الموظفين المتميزين لشهر ديسمبر

"آل مغيرة" يدعو إلى المزيد من التميز والإبداع

كرّم مدير تعليم الأفلاج، الدكتور محمد إبراهيم آل مغيرة، في مكتبة، بعد ظهر اليوم، الموظفين الفائزين بجائزة "الموظف الإداري المتميز" لشهر ديسمبر، بحضور مدير مركز التميز، شنار عامر الشكرة، ومدراء أقسام الموظفين المكرمين.

جاء تكريم الموظفين المتميّزين، بناءً على ما أورده مركز التميز، حول كل موظف حسب استمارة التقييم.

وكان مركز التميز، أطلق العام الجاري جائزة "الموظف الإداري المتميز"، إيمانًا بأهمية دور التحفيز للموظف لتقديم المزيد من الإبداع، لزيادة إنتاجية العمل واستدامة التميز وتقدير الموظفين المتميزين، كون الموظف من ركائز العمل المهمة التي يقوم عليها العمل التعليمي.

من جهته، ثمّن مدير التعليم، للموظفين المكرمين، جهودهم المتميزة وتفانيهم في الأعمال المناطة بهم، وهنأهم بالتتويج الذي يستحقونه، داعيًا إلى المزيد من التميز والإبداع لكل موظفي الإدارة.

وقال إن إدارة تعليم الأفلاج، تحظى بالكثير من الموظفين والموظفات المتميزين في الكثير من الأقسام التربوية الإدارية، مقدمًا في الوقت نفسه شكره وتقديره لراعي جوائز هذا الشهر، المقدمة من عثمان بن عبدالله آل عثمان، عن والده -رحمه الله -.