التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه الأعيان المدنية والمدنيين بجازان

أكدت اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين وفق القانون الدولي

اعترضت قوات التحالف صاروخًا باليستيًّا أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه الأعيان المدنية والمدنيين بجازان.



وقال التحالف: محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.



وأضاف: نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.