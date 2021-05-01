"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: الريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442 01:06 PM

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول

"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: الريث، والطوال، والعارضة، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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