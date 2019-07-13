محاضرة توجيهية لمنسوبي هيئة الأمر بالمعروف بالزلفي ‎

للتأكيد على أهمية استشعار الأمانة والإخلاص في العمل

ضمن الخطة التوجيهية لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، أقامت هيئة محافظة الزلفي محاضرة توجيهية ألقاها مستشار الرئيس العام، الشيخ د.خالد المهيدب، وذلك بقاعة المحاضرات بمقر الهيئة.

وتطرق المحاضر إلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرعية، وعناية الدولة -وفقها الله- بهذا الجهاز، وكذلك أهمية العناية بالجانب الإيماني واستشعار الأمانة والإخلاص في العمل.

وتأتي هذه المحاضرة بمتابعة مدير عام الفرع، الشيخ ماجد الحسين، في ظل توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.