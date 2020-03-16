بنغلاديش تُقرر إغلاق المدارس لمواجهة تفشي "كورونا"

عدد حالات الإصابة بلغ 8 مرضى بعد تسجيل 3 جدد

قررت الحكومة البنغلاديشية، اليوم، إغلاق جميع المؤسسات التعليمية 15 يومًا، ابتداءً من الأربعاء المقبل؛ وذلك عقب تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وقالت مديرة معهد علم الأوبئة والسيطرة على الأمراض والأبحاث ميرجادي سابرينا فلورا في تصريح: إنه بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة بالفيروس، يبلغ إجمالي حالات الإصابة ثمان حالات.

وأضافت أن هناك طفلين بين المرضى الجدد، وهما من أفراد أسرة شخص أصيب بالفيروس في وقت سابق.