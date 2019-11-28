تعرّف على موعد إصدار"الشينغن العربية" بين السعودية والإمارات لخدمة المقيمين وسياح العالم

برزت نتائج اجتماعات مجلس التنسيق "السعودي ــ الإماراتي"، في 7 مبادرات استراتيجية خلال دورة المجلس.

وجاءت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لتستكمل مسيرة العلاقات الراسخة بين الشعبين الشقيقين، وكان أبرز ما أعلن عنه من نتائج هي التأشيرة السياحية المشتركة بين البلدين، كما وصفتها وكالة الأنباء الإماراتية.

نطاق التأشيرة السياحية

تعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات على إصدار تأشيرة سياحية مشتركة للمقيمين في البلدين عند الوصول وبما يسهم في زيادة الحركة السياحية بينهما وتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني للبلدين، ووفقًا للإحصاءات الرسمية فيوجد ما يزيد عن 20 مليون مقيم من جنسيات عربية وأجنبية يعملون في البلدين، كما تستقبل الإمارات ما يزيد عن 22 مليون سائح سنويًا وتستقبل المملكة ما يقارب من 20 مليون زائر سنويًا وستمكن هذه التأشيرة من خدمة هذه الأعداد الهائلة بين البلدين.

من جهته توقع المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي في تصريحات صحفية أن يتم إصدار الشينغن العربية خلال عام 2020 والتى ستسهم بشكل كبير في زيادة حجم الرحلات وعددها بين الدولتين.