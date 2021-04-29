"الندوة العالمية" توزع 2000 سلة غذائية على الطلاب الوافدين وأسرهم بالقاهرة

ثمنت جهود المملكة في دعم البرامج الخيرية والإنسانية للمسلمين في كل مكان

وزع مكتب الندوة العالمية في مصر (2000) سلة من سلال رمضان الغذائية على الطلاب الوافدين وأسرهم بالتنسيق مع جامعة الأزهر، بهدف مساعدتهم وإدخال السرور عليهم خلال شهر رمضان المبارك.

وتسارع مكاتب الندوة حول العالم بتنفيذ برامج توزيع السلال الغذائية ووجبات إفطار الصائم في الشهر الفضيل على الفقراء والمحتاجين وطلاب العلم والمراكز والمعاهد والمصلين في المساجد والعاملين في المستوصفات في المناطق النائية والبعيدة سعياً منها لنيل الأجر والثواب ونشر الخير والبر في هذه الأيام المباركة.

وثمنت الندوة العالمية جهود المملكة حكومة وشعباً في دعمها للبرامج الخيرية والإنسانية والموسمية التي يستفيد منها المسلمون في كل مكان.