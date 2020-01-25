أعرب عن ندمه.. سجن متطرف فرنسي 22 عامًا لقيادته مجموعة إرهابية في سوريا

الادعاء طالب بمعاقبته لدوره الأساسي في تحريض الشباب

قضت محكمة الجنايات الخاصة في باريس بسجن المتشدد الفرنسي مراد فارس لمدة 22 عامًا؛ لتحريضه عشرات الشباب على السفر إلى سوريا للقتال وقيادته مجموعة من المتطرفين الناطقين باللغة الفرنسية، حسبما أوردت "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأفادت القاضية بأنه وللمرة الأولى منذ سجنه في فرنسا في سبتمبر (أيلول) 2014، عبّر مراد فارس عن ندمه، لكنه يتحمّل مسؤولية أكبر من تلك التي قبِل بتحمّلها.

وبقي مراد فارس (35 عامًا) الذي فرّ من سوريا في صيف العام 2014 بعد عام من وصوله إليها، صامتًا في قفص الاتهام عند الإعلان عن الحكم.

ودعت ممثلة فريق الادعاء إلى معاقبته لدوره الأساسي في تجنيد عدد كبير من الشباب، معتبرة أنه لا يوجد أي شعور بـالندم الحقيقي لدى المتهم.

ويتوافق حكم محكمة الجنايات الخاصة الذي صدر مساء أمس مع طلبات المدعية العامة، مع اعتبار ثلثي مدة العقوبة كفترة زمنية يجب قضاءها.