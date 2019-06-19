"أردوغان" مهدّداً "أوغلو": لن تتولى منصب عمدة بلدية إسطنبول

الرئيس التركي: سنحاسبك بعد الانتخابات أنك لا تستحق هذا الترشيح

هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاسبة مرشح المعارضة في انتخابات بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو؛ التي من المقرر إجراؤها الأحد المقبل.

وخلال خطاب له في تجمع انتخابي في حي سلطان غازي بمدينة إسطنبول، كال أردوغان تهماً وانتقادات شتى لإمام أوغلو، متهماً إياه بإهانة الحاكم الإقليمي لمدينة أوردو التركية، ومهدداً بأنه ستتم محاسبته بعد الانتخابات.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، قال أردوغان "أين يقف؟ إنه مع أنصار غولن. "واستشهد أردوغان بتغريدات أرسلها إمام أوغلو على "تويتر" في يوم الانقلاب، لكنه لم يقدم أي دليل آخر.

وأشار أردوغان؛ إلى أن إمام أوغلو؛ لا يمكنه تولي منصب عمدة بلدية إسطنبول إذا لم يقدم اعتذاره لمحافظ أوردو، بحجة أن إمام أوغلو؛ قام بشتم الحاكم الإقليمي واصفاً إياه بـ "الكلب".

وقال أردوغان "مثل هذا الشخص لا يستحق هذا الترشيح ما لم يعتذر أولاً لحاكم أوردو ولأمتنا. (وإن لم يكن كذلك) فلا يمكنه تولي هذا المنصب".

وقدّم مكتب محافظ مدينة أوردو الساحلية المطلة على البحر الأسود دعوى قانونية ضدّ إمام أوغلو؛ بزعم أنه وجّه إهانة له في أثناء محاولته الدخول إلى صالة كبار الشخصيات في مطار المدينة المحلي أوائل يونيو.

وقال رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في إقليم أوردو، سيدار يافوز؛ إن إمام أوغلو؛ أهانه ووصفه بـ "الكلب" عندما اندلع جدال حاد بينهما بعد منع أوغلو؛ من استخدام صالة كبار الشخصيات في مطار أوردو.

إلا أن إمام أوغلو؛ نفى توجيه أيّ إهانة لمحافظ المدينة، مؤكداً أن الطريقة التي انتهجها المحافظ خلال النقاش الحاد كانت مبتذلة.