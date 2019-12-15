وزير الخارجية يستقبل مستشاري رئيس جمهورية جنوب أفريقيا

استعرض معهما العلاقات الثنائية وتطويرها في العديد من المجالات

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، مستشاري رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بيجاني تشوك وبول ماشاتيلي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في العديد من المجالات.

حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.